Сотні юних українців переїхали до баскетбольних таборів у Латвії

Баскетбольна Латвія продовжує надавати потужну допомогу для юних українських гравців.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Врятувати дітей від війни! З такою метою тренер збірної України Айнарс Багатскіс, його дружина Ільзе і головний тренер Черкаських Мавп Максим Міхельсон організували табори для дітей-баскетболістів з України. У Латвії відкривають все більше осередків, де діти з України можуть бути в безпеці. Для баскетболістів, їхніх мам та братиків з сестричками є можливість виїхати з охопленої війною країни та займатися баскетболом. Табори організовано за підтримки Федерації баскетболу Латвії.

За кілька тижнів роботи у Латвію вдалося евакуювати понад 350 дітей з усієї України. Георграфія наших юних баскетболістів охоплює дітей з усієї країни: з Харкова, Краматорська, Дніпра, Лозової, Черкас, Києва, Одеси та всіх куточків.

Усіх цих дітей вдалося розселити, забезпечити харчуванням та тренувальним процесом. Уже зараз баскетбольні таборі дітей з України відкрито у восьми містах Латвії (Валка, Валмієра, Вентспілс, Салацгріва, Кандава, Малпілс, Бруецене та Мадлієна). Ще декілька міст Латвії вже готові зустріти наших хлопців та дівчат і найближчим часом туди вирушають ще близько 100 діточок та їх сімей.

Набір триває. Наші тренери докладають усіх зусиль, щоб все більше дітей змогли перетнути кордон, дістатися безпечного місця у цей складний час, в умовах війни в Україні.

Важливі умови для участі в цьому проєкті:

- у проєкті беруть участь хлопці та дівчата, які займаються баскетболом + мама/бабуся + рідні брат/сестра;

- необхідно подати заявку у одного з координаторів, які складають списки дітей (+ їхніх рідних) формують групи для потраплання до табору;

- організатори беруть відповідальність за дітей лише після їхнього прибуття до табору в Латвії;

- діти і їхні рідні мають самотужки дістатися до Польщі (бажано Варшави) або до Латвії;

- з Варшави дітей (+рідних) автобусами доправляють до Латвії: цим займаються здебільшого волонтери у координації з організаторами таборів;

- потрібно бути готовим до того, що безкоштовно дістатися табору з Варшави до Латвії, доведеться тривалий час чекати свого автобусу (якщо автобус їде з Латвії до Варшави, це 8-14 годин +8-10 годин він залишається в Польщі на стоянку і лише потім забирає дітей і їде в Латвію до табору;

- хто має бажання та можливості, може дістатися самотужки за власні кошти до Латвії більш комфортним та швидким шляхом (літаком чи власним транспортом);

- в автобус який вирушає організовано беруть лише тих, хто є у списках, які сформовані координаторами, тому велике прохання заздалегідь попереджати координаторів, якщо ви не в складі групи діставалися Польщі і розраховуєте на безкоштовний автобус до Латвії.

Також організатори табору потребують допомоги і шукають:

- водіїв із власним автобусом, хто може безкоштовно доставляти дітей із Польщі до Латвії;

- власників автобусів, які можуть дати його в користування табору для перевезення дітей;

- людей, які мають можливість орендувати автобус для потреб проекту;

- потрібні тренери, які виїхали за територію України, мають можливість допомагати (гарантоване харчування, проживання і можливість працювати з дітьми і таким чином допомагати Україні);

- українських жінок-тренерів, які мають змогу виїхати з України та долучитися до проекту;

- поповнити рахунок телефону головному координатору проекту Світлані Маляр, яка 24 години на добу на постійному зв'зку з усіма, це дуже великі затрати які вона перекриває лише власними коштами (+38066 638 51 81).

Головний тренер Черкаських Мавп Максим Міхельсон: "Ми намагаємося допомогти кожній групі, яка вже добирається з Польщі до Латвії. Допомагаємо забрати і доставити ці групи безкоштовно. Зрозумійте, щоб через три країни провести вас безкоштовно, для того, щоб це організувати, необхідно витратити на це час. Усім учасникам необхідно бути готовими чекати. Всі автобуси, які ми можемо відправити - їдуть з Латвії. Процес такий - треба знайти автобус, який готовий безкоштовно приїхати чи знайти спонсора, який може орендувати його, домовитися, отримати точні списки, зареєструвати їх і лише тоді водій їде до Польщі (10-14 годин). У Польщі йому потрібно відстоятися 8-10 годин і лише після цього він їде до Польщі. Без списків навіть немає мови про виїзд автобуса із Латвії до Польщі. Люди, яких немає в списках, у них немає шансів сісти в автобус. Поки ми від вас не отримали точку локації, номера телефону людини, яка за вас відповідає, ми не зможемо відправити в автобус. Це все мова про те, як ми можемо вам допомогти безкоштовно. Якщо вас не влаштовує варіант - сидіти і чекати, є поїзди, літаки, автобуси. Ви кажете нам свою групу, ми вас визначаємо в конкретний табір і ви з комфортом за власний кошт їдете туди. Стосовно умов перебування у таборах, були нюанси, коли у мене запитували: "а який табір кращий? в якому місті? де кращі умови?". Ми допомагаємо тим, кому потрібна допомога. Я сам передивлявся різні табори, ми дивимося які там умови. Діти будуть в теплі, буде де спати, що їсти і буде доступ до зали. Дитину намагатимуться відволікти від поганих думок і будуть займатися баскетболом, десь це будуть українські тренери, десь латвійські. Усі люди дуже доброзичливі до наших дітей. Будь ласка, давайте вчасно і чітко інформацію нашим координаторам. Наша відповідальність за вас розпочинається тоді, коли ви ступили або в наш автобус або на поріг нашого табору. Наголошуємо, що беремо лише тих, хто вніс себе до списку і відповідає критеріям - це діти баскетболісти та їхні супроводжуючі (мама/бабуся). Домовитися там на місці не вдасться. Ми працюємо на довірі один до одного. Наша мета - допомогти якомога більшій кількості дітей і вивезти їх від війни".

Координати:

Головний координатор у Латвії

Маляр Світлана Сергіївна

+380 (66) 638 51 81 (Viber, WhatsApp)

Координатор у Києві та Київській області

Здирка Ангеліна Едуардівна

+380 (97) 865 22 55

Координатор у Черкасах (центральна Україна)

Івлєв Василь Миколайович

+380 (50) 931 30 80

Координатор в Одесі:

Янакі Владислав Ілліч

+380 (66) 105 52 09