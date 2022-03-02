Російські арбітри не судитимуть міжнародні матчі

УЄФА вирішила не залучати арбітрів з Росії

Футбольні рефері з країни-агресора найближчим часом зможуть працювати лише вдома.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

"Відсторонення, про яке було оголошено в понеділок, поширюється на російські команди і клуби, але не на офіційних осіб матчу. Але, враховуючи нинішні обставини і труднощі з виїздом росіян за кордон, офіційні особи матчів з Росії наразі не призначаються на ігри турнірів під егідою УЄФА", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від участі в усіх турнірах.

Важливо: Росія веде війну проти України