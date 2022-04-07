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Загинув учасник першої збірної України на Іграх Нескорених

Сьогодні 18:25 237 0
Загинув учасник першої збірної України на Іграх Нескорених

Джерело - Чемпіон.

Захищаючи Україну від навали рашистів загинув львів'янин Дмитро Сидорук - військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, який у 2014 році серед перших став на захист рідної землі (у 2014-му був тяжко поранений у бою під Луганськом аеропортом - пошкоджені обидві ноги, рука, осколкові поранення легень та обличчя.

Про це повідомляє пресслужба відділення НОК України у Львівській області.

Після численних операцій і тривалої реабілітації повернувся на Схід, де до кінця пройшов строкову службу), учасник першої збірної України на Іграх Нескорених, срібний призер Invictus Games у Торонто, тренер нинішніх збірних Invictus Games та Warrior Games зі стрільби із лука, суддя відборів та національних змагань.

З початку повномасштабного вторгнення фашистської росії 24 лютого 2022 року Дмитро Сидорук зі зброєю в рук став на захист української землі. Загинув учора, 6 квітня.

Олімпійська родина Львівщини висловлює глибокі співчуття рідним, близьким і колегам українського Героя! Вічна і світла пам'ять…!

Інформацію щодо прощання та чину похорону повідомимо пізніше.

У Дмитра Сидорука залишилась любляча дружина і синочок.

Допомогти родині: 4149 4991 2912 3558 Кулай Андріана.

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