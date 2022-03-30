Хацкевич: Жоден спортсмен у Білорусі не висловився щодо війни

Колишній тренер Динамо Київ Олександр Хацкевич висловився щодо позиції білоруських спортсменів щодо війни в Україні.

"Ну, якщо у 2020 році лише одиниці білоруських футболістів підтримали свій народ, я думаю, і я бачу, що на український народ їм глибоко начхати, бо жоден футболіст, жоден спортсмен у Білорусі не висловився. Два слова можна сказати, за це не розстріляють... Так, можна додати там чотири слова: "Немає війні, закрийте небо".

І що, хіба через це можуть бути проблеми? Ну, це твоє рішення. Навіть сьогодні прочитав Домрачеву. Все так поверхово висловлюється. Найстрашніші люди не ті, хто за чи проти, а ті, хто і нашим, і вашим. Говорити, що тут трапляється щось...

Так не відбувається, тут війна, понад 120 дітей загинуло, 160-170 поранено, стільки мирних жителів загинуло. Говорити, що там "щось відбувається". Та не дай боже відчутися в такій ситуації", - зазначив Хацкевич.