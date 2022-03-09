Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 11:25 19982
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 11:26 10998
Ребров: Приїду в Україну та візьму до рук зброю
Сьогодні 10:55 197
Шишкова завоювала четверту медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 09:25 217
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 09:14 41561 3
Вовчинський здобув бронзову медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 08:46 199
Ліверпуль вибив Інтер, Баварія знищила Зальцбург. Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 832
ФІФА перенесла матч плей-оф ЧС-2022 між Україною та Шотландією
Вчора 21:37 479
Збірна Росії не зіграє у відборі на ЧС-2022
Вчора 21:24 790
Маліновський - найкращий гравець місяця у Серії А
Вчора 16:10 907
Прямі трансляції

Алієв - російському футболісту: Якщо цю падлу побачу - я розберуся

Сьогодні 10:40 266 0
Український ексфутболіст жорстко звернувся до Широкова
Алієв - російському футболісту: Якщо цю падлу побачу - я розберуся
#Олександр Алієв

Джерело - ТК Футбол.

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв негативно ставиться до висловлювання російського ексфутболіста Романа Широкова, котрий публічно схвалив війну Росії проти України.

Про це заявив Алієв.

"Я скажу цьому ішаку, і він є насправді ішак, цей Роман Широков, який підтримує та згоден зі своїм президентом, що він робить спецоперацію. Якби ця падла знаходилася тут, а не сиділа там... Ходить ресторанами, їздить спокійно машиною, ходить, де люди посміхаються.

Побачив би, що тут діється, що діється з нашими дітьми, з нашими дівчатами, дружинами, матерями. Як звичайних простих людей убивають - я думаю у цієї падли б, бл**ь, схопилося б щось у душі - і його серце вилетіло б.

Ну нічого, життя - воно таке, воно кругле, я думаю, що незабаром я цю падлу десь побачу - я з ним сам розберуся, бо я ненавиджу таких людей, які сидять і кажуть. Я розумію, що по телевізору в Росії вони бачать зовсім інше, а у нас тут відбувається просто повне пекло", - сказав Алієв.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліверпуль - Інтер - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Ліверпуль - Інтер - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 5206
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 41561 3
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 19982
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 10998
Українська арбітриня бере участь у мітингах у Новій Каховці Українська арбітриня бере участь у мітингах у Новій Каховці 1691
Блохіна: Я з родиною в Києві. Ми будемо боротися до самого кінця Блохіна: Я з родиною в Києві. Ми будемо боротися до самого кінця 1395
Рекомендуємо
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 17597
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 82826
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 11621
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 13071
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71187 2
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 35931 1