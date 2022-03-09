Алієв - російському футболісту: Якщо цю падлу побачу - я розберуся

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв негативно ставиться до висловлювання російського ексфутболіста Романа Широкова, котрий публічно схвалив війну Росії проти України.

Про це заявив Алієв.

"Я скажу цьому ішаку, і він є насправді ішак, цей Роман Широков, який підтримує та згоден зі своїм президентом, що він робить спецоперацію. Якби ця падла знаходилася тут, а не сиділа там... Ходить ресторанами, їздить спокійно машиною, ходить, де люди посміхаються.

Побачив би, що тут діється, що діється з нашими дітьми, з нашими дівчатами, дружинами, матерями. Як звичайних простих людей убивають - я думаю у цієї падли б, бл**ь, схопилося б щось у душі - і його серце вилетіло б.

Ну нічого, життя - воно таке, воно кругле, я думаю, що незабаром я цю падлу десь побачу - я з ним сам розберуся, бо я ненавиджу таких людей, які сидять і кажуть. Я розумію, що по телевізору в Росії вони бачать зовсім інше, а у нас тут відбувається просто повне пекло", - сказав Алієв.