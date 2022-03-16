УАФ передасть медикам ліки й медичне устаткування від ФІФА

Джерело - Чемпіон.

Координаційний центр УАФ передасть допомогу лікарям від ФІФА.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Сьогодні до Івано-Франківська прибула партія гуманітарної допомоги для Координаційного центру Української асоціації футболу.⠀⠀

Це ліки, медичні набори, зокрема з дефібриляторами та інші медичні засоби, які будуть передані медикам Головного військового клінічного госпіталю в Києві, лікарям, які зараз турбуються про захисників України та постраждалих від бойових дій.

Найближчим часом ця партія медичної допомоги від ФІФА прибуде до Києва в гуманітарний штаб, який наразі працює в Будинку футболу.

Раніше керівництво УАФ змінило дислокацію через напад росії.