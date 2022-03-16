Головне
Журналіст Чемпіона закликав спортивну спільноту викинути російських функціонерів на смітник історії
14.03.2022 19:59 3183
Український боксер Лапін - росіянам: Заткніть свої промиті роти
Сьогодні 19:25 226
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 17:24 26607
Легендарний український тенісист пройшов військову підготовку в Туреччині та повернувся до Києва захищати Батьківщину
Сьогодні 16:07 634
Екскапітан збірної України: Тимощук - просто сцикун
Сьогодні 13:13 502
Російські окупанти вбили 18-річного спортсмена
Сьогодні 11:41 497
Ломаченка хочуть вивезти з України для титульного бою з Камбососом
Сьогодні 11:11 898
Директор Полісся: Заяву на вступ до територіальної оборони написав на другий день війни
Вчора 18:54 309
Володимир Кличко: Ми захищатимемо Україну до останньої краплі крові
Вчора 17:25 970
Відомий український журналіст продовжує рекламувати рашистську букмекерську контору
Вчора 14:58 2018
Прямі трансляції

УАФ передасть медикам ліки й медичне устаткування від ФІФА

Сьогодні 20:25 104 0
УАФ передасть медикам ліки й медичне устаткування від ФІФА
#ФІФА, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Координаційний центр УАФ передасть допомогу лікарям від ФІФА.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Сьогодні до Івано-Франківська прибула партія гуманітарної допомоги для Координаційного центру Української асоціації футболу.⠀⠀

Це ліки, медичні набори, зокрема з дефібриляторами та інші медичні засоби, які будуть передані медикам Головного військового клінічного госпіталю в Києві, лікарям, які зараз турбуються про захисників України та постраждалих від бойових дій.

Найближчим часом ця партія медичної допомоги від ФІФА прибуде до Києва в гуманітарний штаб, який наразі працює в Будинку футболу.

Раніше керівництво УАФ змінило дислокацію через напад росії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 26607
Манчестер Юнайтед програв Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед програв Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 1204
Манчестер Юнайтед - Атлетіко - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед - Атлетіко - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 5214
Ювентус зіграє з Вільярреалом, Лілль прийме Челсі. Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ювентус зіграє з Вільярреалом, Лілль прийме Челсі. Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 1241
Бенфіка Яремчука переграла Аякс та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів Бенфіка Яремчука переграла Аякс та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів 1352
Аякс - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Аякс - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 5138
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 16334
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 6518
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 12398
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 13194
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 15618
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 6237 1