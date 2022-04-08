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Нещерет: Це справжня катастрофа, геноцид українського народу

Сьогодні 21:26 160 0
Інакше звірства російських окупантів не назвеш
Нещерет: Це справжня катастрофа, геноцид українського народу
#Руслан Нещерет

Джерело - ТК Футбол.

Голкіпер Динамо Київ U-19 Руслан Нещерет висловився про війну України з російськими окупантами та свій емоційний стан.

"Вважаю, що емоційний фон не на найвищому рівні через війну. Ти не можеш абстрагуватись від того, що відбувається у тебе в країні, ти постійно дивишся новини й бачиш, як кожного дня помирають ні в чому не винні люди, які хочуть просто жити, жити у вільній країні, розмовляти будь-якою мовою, їх ніхто тут не засуджував, ні росіян, ні українців. Це справжня катастрофа, геноцид українського народу. Те що робить росія - неприпустимо у 21 столітті", - сказав Нещерет.

Нагадаємо Динамо зіграє благодійний матч проти колишнього клубу Луческу.

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