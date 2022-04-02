Італійські арбітри надішлють фінансову допомогу українським колегам

Вона піде суддям, які постраждали від вторгнення росії

Джерело - УАФ.

1 квітня у Мукачево відбулася зустріч голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі із суддями та спостерігачами чемпіонату України, які наразі перебувають на Закарпатті.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У нараді взяли участь арбітр ФІФА Микола Балакін, арбітр Прем'єр-ліги Ярослав Козик, асистенти арбітра Прем'єр-ліги Євген Петраков та Дмитро Оганесян, спостерігач Прем'єр-ліги Костянтин Труханов та асистент арбітра першої ліги Сергій Наскалов.

У порядку денному було декілька вкрай важливих питань щодо нинішнього становища українських арбітрів. По-перше, це уточнення місця знаходження та проживання кожного із суддів. По-друге, з'ясування можливості допомоги тим, хто перебуває у гарячих точках, гуманітарної та фінансової підтримки для них. Це стосується арбітрів, які наразі проживають у Херсоні, Чернігові та Харкові.

Голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі повідомив, що італійські судді в межах допомоги українським колегам зібрали чималу суму грошей, яку вони найближчим часом передадуть до нашої країни.

Учасники зустрічі в Мукачево склали список із 45-ти українських арбітрів, які потребують допомоги саме зараз. Вони сподіваються, що з допомогою містера Лучі фінансова підтримка буде надана їм якнайшвидше.

Крім того, заплановано зустріч з усіма суддями, які наразі перебувають у Закарпатському регіоні, займаються волонтерством, гуманітарною допомогою та працюють із благодійними фондами.

Обговорювалися на нараді й плани на більш віддалене майбутнє. Зокрема, у випадку, якщо на Закарпатті базуватиметься збірна України, в області можливе й проведення зборів українських арбітрів.

Особливо відзначалося, що у складний для батьківщини час українські судді не сидять склавши руки, а беруть активну участь у допомозі українській армії, загонам територіальної оборони та у волонтерській діяльності. Уже наступного тижня арбітри планують провести чергову акцію й передати гуманітарну допомогу дітям, які прибули до Мукачево з Дніпра та Харкова.