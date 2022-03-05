Шевченко започаткував збір коштів для постраждалих від російської агресії

Ексголовний тренер збірної України Андрій Шевченко намагається максимально допомагати українцям у війні з окупантом.

Про це розповів сам фахівець.

"Як всім відомо, в Україні масштабний конфлікт. Мої співвітчизники та сім'я під атакою. Україна і її народ хочуть миру.

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Прошу підтримати нашу країну і наших людей. Український народ хоче миру, бо мир не має кордонів, бо те, що нас об'єднує, сильніше за те, що нас розділяє. Давайте підтримаємо людей, які страждають від конфлікту через Червоний Хрест. Я з ними на зв'язку і маю повну впевненість у їхній діяльності.

Ця кампанія заснована на домовленості з італійським Червоним Хрестом. Всі кошти, які ми зберемо, будуть направлені виключно на надзвичайну ситуацію в Україні", – написав Шевченко.