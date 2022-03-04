Міжнародна асоціація боксу відсторонила Росію та Білорусь від змагань

Міжнародна асоціація боксу (IBA) відсторонила представників Росії та Білорусі від турнірів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Рада директорів IBA зібралася сьогодні, щоб узгодити подальші дії на підтримку останніх рекомендацій МОК та ситуації в Україні.

Засуджуючи порушення олімпійського перемир'я та військові дії проти України, IBA прийняла рекомендацію МОК щодо участі боксерів та офіційних осіб змагань (включаючи рефері та суддів), що належать до національних федерацій IBA Росії чи Білорусі. Відповідно, їх не можна запрошувати або допускати до участі у міжнародних змаганнях з боксу. У тих випадках, коли це неможливо в короткий термін з організаційних або юридичних причин, їм дозволяється брати участь лише як нейтральні спортсмени. Це рішення набуває чинності негайно.

Рада також схвалила скасування міжнародних заходів, запланованих у Росії та Білорусі цього року відповідно до рекомендації МОК. Ці рішення будуть під постійним контролем. IBA повністю віддана тому, щоб поставити спорт на службу мирного розвитку людства. Відповідно до цих зобов'язань Правління IBA також запропонувало повну підтримку заходам, спрямованим на допомогу українським боксерам", - йдеться в повідомленні.