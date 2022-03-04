Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 21:21 12382
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 20:36 4007
Терлюга – росіянам: Ми чули по телевізору, що у вас все за**ісь
Сьогодні 14:09 637
Миколенко - один з найкращих гравців матчу Евертон - Борем Вуда
Сьогодні 11:51 915
Шевченко: Путін – убивця
Сьогодні 10:00 610
Російські та білоруські тхеквондисти відсторонені від міжнародних змагань
Сьогодні 09:21 510
12 федерацій боксу вимагають утриматися від співпраці з Росією та Білоруссю
Сьогодні 09:05 687
Світоліна здолала Томову та пробилася до чвертьфіналу турнірі у Мексиці
Сьогодні 08:29 541
Миколенко з капітанською пов'язкою виведе Евертон на матч Кубка Англії
Вчора 21:42 632
Шевченко: Футбол для мене більше не існує. Уся концентрація - як допомогти Україні
Вчора 20:59 586
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Міжнародна асоціація боксу відсторонила Росію та Білорусь від змагань

Сьогодні 21:45 137 0
Боксерам РФ та Білорусі заборонено виступати у міжнародних змаганнях
Міжнародна асоціація боксу відсторонила Росію та Білорусь від змагань
#Кремльов, #IBA

Джерело - sport.ua.

Міжнародна асоціація боксу (IBA) відсторонила представників Росії та Білорусі від турнірів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Рада директорів IBA зібралася сьогодні, щоб узгодити подальші дії на підтримку останніх рекомендацій МОК та ситуації в Україні.

Засуджуючи порушення олімпійського перемир'я та військові дії проти України, IBA прийняла рекомендацію МОК щодо участі боксерів та офіційних осіб змагань (включаючи рефері та суддів), що належать до національних федерацій IBA Росії чи Білорусі. Відповідно, їх не можна запрошувати або допускати до участі у міжнародних змаганнях з боксу. У тих випадках, коли це неможливо в короткий термін з організаційних або юридичних причин, їм дозволяється брати участь лише як нейтральні спортсмени. Це рішення набуває чинності негайно.

Рада також схвалила скасування міжнародних заходів, запланованих у Росії та Білорусі цього року відповідно до рекомендації МОК. Ці рішення будуть під постійним контролем. IBA повністю віддана тому, щоб поставити спорт на службу мирного розвитку людства. Відповідно до цих зобов'язань Правління IBA також запропонувало повну підтримку заходам, спрямованим на допомогу українським боксерам", - йдеться в повідомленні.

Президент IBA – росіянин Умар Кремльов.

Нагадаємо, Ф’юрі готовий йти воювати.

Коментарі ()
Популярне зараз
Президент Барселони українською мовою закликав зупинити війну Президент Барселони українською мовою закликав зупинити війну 1132
Мораес: Я народжений не для війни Мораес: Я народжений не для війни 1453
Швайнштайгер підтримав Україну Швайнштайгер підтримав Україну 1197
Ракицький пішов із Зеніту, щоб допомогти батькам в Україні Ракицький пішов із Зеніту, щоб допомогти батькам в Україні 1230
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 12382
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 4007
Рекомендуємо
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 23310
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 28837
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 37555 1
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 40899
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 20979 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 77979