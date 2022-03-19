Зозуля назвав футболістів, які допомагають українській армії

Український форвард Фуенлабради Роман Зозуля відповів на запитання, хто з українських футболістів разом із ним допомагає українській армії.

"Дуже багато хто. Я створив групу і запитав хлопців, чи додавати їх до групи. Одразу ж Зінченко, Миколенко, Вася Кравець із хіхонського Спортінга. Кравець - це взагалі окрема історія. Ми з ним уже були на валізах, хотіли їхати, але потім таки залишилися. Військові сказали, що тут ми набагато більше користі принесемо.

Пластун, Шахов, учора зателефонував Чигринський, Андрій Ярмоленко. Але Андрюха зараз виключно Черніговом займається самотужки. Дуже багато хто. Скажу так: усі, хто грає у Європі. Щоб ніхто не образився.

Днями зателефонував Сашко Усик, сказав: "Рома, у мене дві бригади, їх треба одягнути. З мене – фінанси та все інше, з тебе – логістика". Дзвонять дуже багато людей, від яких цього ніколи в житті не очікував", - зазначив Зозуля.