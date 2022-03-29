У матчі також зіграв Левченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Реала та Інтера Веслі Снейдер організував благодійний матч на підтримку переселенців з України.

Про це повідомила очільниця Утрехта Шерон Дейксма.

У грі також взяв участь колишній футболіст збірної України Євген Левченко.

Vandaag organiseert @sneijder101010 een #benefietwedstrijd voor de vluchtelingen uit Oekraïne. @elevchenko is natuurlijk ook van de partij! Wat een goed initiatief!! pic.twitter.com/jh3kUeUMrb — Sharon Dijksma (@sharon_dijksma) March 27, 2022

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