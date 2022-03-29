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Снейдер організував благодійний матч на підтримку переселенців з України

Сьогодні 09:39 Віктор Слюсаренко 59 0
У матчі також зіграв Левченко
Снейдер організував благодійний матч на підтримку переселенців з України
#Веслі Снейдер

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Реала та Інтера Веслі Снейдер організував благодійний матч на підтримку переселенців з України.

Про це повідомила очільниця Утрехта Шерон Дейксма.

У грі також взяв участь колишній футболіст збірної України Євген Левченко.

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