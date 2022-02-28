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Нападник Шахтаря покинув Україну попри заборону

Сьогодні 11:31 358 0
Жуніор Мораес виїха у Румунію
Нападник Шахтаря покинув Україну попри заборону
#Шахтар, #Жуніор Мораес

Джерело - football24.uа.

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес не залишився вдома разом з іншими українцями.

Про це повідомляє 

Румунська федерація футболу прийняла на своїй території групу з 42 осіб, яка складалась з легіонерів Динамо та Шахтаря, а також їхніх родин.

Серед біженців також і опинився і форвард Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс. Варто відзначити, що з 2019-го Жуніор є громадянином України, а за законом нинішнього воєнного часу, чоловікам у віці 18-60 років заборонено покидати країну. Схоже, Мораес залишив собі про всяк випадок свій бразильський паспорт.

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