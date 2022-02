Нападник Шахтаря покинув Україну попри заборону

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес не залишився вдома разом з іншими українцями.

Про це повідомляє

Румунська федерація футболу прийняла на своїй території групу з 42 осіб, яка складалась з легіонерів Динамо та Шахтаря, а також їхніх родин.

Серед біженців також і опинився і форвард Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс. Варто відзначити, що з 2019-го Жуніор є громадянином України, а за законом нинішнього воєнного часу, чоловікам у віці 18-60 років заборонено покидати країну. Схоже, Мораес залишив собі про всяк випадок свій бразильський паспорт.

EXCL: Romanian FA president awaiting the Shakhtar and Dynamo Kyiv players after they crossed the Romanian border.

42 people (players and their families). All safe and sound on their way to Bucharest right now.

The Romania NT bus picked them up. pic.twitter.com/Q1OdcG2aZ0