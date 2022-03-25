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Франков: Тимощук - це дуже серйозний урок нам усім

Сьогодні 10:55 332 0
Футбольний журналіст вважає, що треба вміти відрізняти патріотизм від показухи
Франков: Тимощук - це дуже серйозний урок нам усім
#Анатолій Тимощук

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков розповів, хто його вразив та розчарував серед футбольних людей під час війни.

"Під час війни мають вражати військові, а не футболісти! У поганому сенсі мене здивував Тимощук. З одного боку, я його розумію, але йолки-палки, Ракицький же взяв і пішов із Зеніту у цій ситуації. Раніше казали, що Ракицький - сепар, не співає гімн, не тримає руку на серці, але ось вам Тимощук, який тримав руку на серці та співав гімн! Як виявилося, головне, що людина робить, а не що вона каже. Тимощук - це дуже серйозний урок нам усім: треба вчитися сприймати глибинну суть речей, а не показуху.

До того, Анатолій із Луцька, а завжди тишком-нишком вважалося, що західні українці більше патріоти, ніж східні люди, які більш радянські, чи що. Виявилося – питання лише у тому, наскільки кожна окремо взята людина любить гроші, а наскільки - рідну країну.

Ракицький повівся правильно, Селезньов повівся правильно, Вернидуб повернувся в Україну і вступив до ЗСУ. Юрій Миколайович взагалі красень, я завжди його шанував. Багато футбольних людей проявили себе з хорошого боку. Мірча Луческу активно допомагав виїжджати звідси динамівським сім'ям. У нещодавньому інтерв'ю він сказав правильні слова, не тільки, що Путін злочинець, а й що Україні треба допомагати справою, а не лише гарними словами", - сказав Франков.

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