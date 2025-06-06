Сімейний кадр дня: Світоліна зворушила мережу фото доньки з бабусею в літаку
Після участі в Ролан Гаррос українська тенісистка Еліна Світоліна повертається додому, і не сама, а в теплій сімейній компанії.
У соцмережах спортсменка поділилася зворушливим фото з літака, на якому її донька Скай проводить час із бабусею.
Маленька Скай сидить біля бабусі, а кадр виглядає по-справжньому затишно та домашньо, навіть попри звичний літаковий антураж.
Нагадаємо, донька Світоліної та Гаеля Монфіса народилася у 2022 році. Зіркова тенісна пара неодноразово показувала милі світлини зі Скай у соцмережах.
Щодо спортивної складової, Еліна завершила свої виступи на Ролан Гаросс, поступившись Ізі Швьонтек у межах чвертьфіналу турніру.
Раніше повідомлялося, що визначилися суми призових українських тенісисток за виступи на Ролан Гаррос 2025.