Сімейний кадр дня: Світоліна зворушила мережу фото доньки з бабусею в літаку

Після участі в Ролан Гаррос українська тенісистка Еліна Світоліна повертається додому, і не сама, а в теплій сімейній компанії.

У соцмережах спортсменка поділилася зворушливим фото з літака, на якому її донька Скай проводить час із бабусею.

Маленька Скай сидить біля бабусі, а кадр виглядає по-справжньому затишно та домашньо, навіть попри звичний літаковий антураж.

Нагадаємо, донька Світоліної та Гаеля Монфіса народилася у 2022 році. Зіркова тенісна пара неодноразово показувала милі світлини зі Скай у соцмережах.

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Щодо спортивної складової, Еліна завершила свої виступи на Ролан Гаросс, поступившись Ізі Швьонтек у межах чвертьфіналу турніру.

Раніше повідомлялося, що визначилися суми призових українських тенісисток за виступи на Ролан Гаррос 2025.