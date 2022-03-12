Створено сайт для розсилки росіянам інформації про війну в Україні

Норвезький комп'ютерний експерт створив веб-сайт, на якому будь-який бажаючий може надіслати електронного листа про війну в Україні на 150 адрес електронної пошти Росії одночасно, щоб росіяни мали можливість дізнатися правду, яку приховує їх уряд.

Про це повідомляє ВВС.

На поштові скриньки росіян приходять мільйони повідомлень з однією темою Ya vam ne vrag - Я вам не ворог. Повідомлення з'являється російською мовою з англійським перекладом і починається так: "Дорогий друже, я пишу вам, щоб висловити свою стурбованість щодо безпечного майбутнього наших дітей на цій планеті. Більшість світу засудила вторгнення Путіна в Україну".

Далі у довгому електронному листі міститься заклик до росіян відмовитись від війни в Україні та дізнатися правду про вторгнення від недержавних інформаційних служб. За декілька днів понад 22 мільйони таких листів потрапили до російських поштових скриньок, і їх розсилають волонтери з усього світу.

Користувачі можуть вибрати для зв'язку від одного до 150 росіян. Потім одним клацанням миші поштовий клієнт добровольця за замовчуванням (наприклад, Outlook або Gmail) завантажується з унікальними адресами електронної пошти, темою та основним текстом, готовими до надсилання.