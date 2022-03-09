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Павелко: Технічна поразка Росії - єдине правильне рішення ФІФА

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Андрій Павелко прокоментував рішення ФІФА щодо виключення збірної росії з плей-оф ЧС-2022
Павелко: Технічна поразка Росії - єдине правильне рішення ФІФА
#ФІФА, #Андрій Павелко, #раунд плей-офф до ЧС-2022, #Українська асоціація футболу (УАФ), #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

ФІФА прийняла правильне рішення, коли зарахувала росії технічну поразку за матч плей-оф відбору на ЧС-2022 проти Польщі.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко у Facebook.

"Зарахування ФІФА збірній Росії технічної поразки у матчі плей-оф з нашими польськими побратимами - єдине правильне рішення і результат багатоденної комунікаційної роботи команди наших вірних союзників та УАФ. Окупант має щодня і щохвилини платити дедалі більшу ціну за свої злочини - вбивства, руйнування і мародерство проти мирного населення України. Будь-які спроби Росії оскаржити це рішення в CAS приречені на поразку, тому що ця країна обрала сторону зла, а зло завжди програє!

Дякую моїм друзям президентам ФІФА та УЄФА Джанні Інфантіно і Александеру Чеферіну за безкомпромісну позицію щодо країни-агресора, а також за щоденні дзвінки, слова підтримки і всебічну допомогу Україні, яка постійно тільки зростає! Також вдячний усім нашим партнерам з асоціацій країн Європи і світу за дедалі активнішу гуманітарну підтримку нашої держави і готовність її збільшувати! Так проявляється справжня дружба! 

Я і моя сім'я, наша футбольна спільнота, як і мільйони наших співгромадян, зараз в Україні і всі разом ми робимо все можливе для перемоги України в цій вирішальній війні за нашу незалежність. Також працює координаційний штаб УАФ, який щодня знаходить нові можливості для надання допомоги дітям, незахищеним верствам населення та представникам футбольної спільноти, які постраждали від війни. Піклування одне про одного і підтримка наших захисників є дуже важливими для знищення темних сил фашистської Росії. 

Борімося - поборемо, нам Бог помагає! За нас правда, за нас слава! І воля святає! Сьогодні, в день народження Тараса Шевченка, ці слова мають особливу  енергетику, яка живить силу України! Слава Героям! Слава Україні!", - розповів Павелко.

Нагадаємо, збірна Росії не зіграє у відборі на ЧС-2022.

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