СБУ ліквідувала мережу ворожих інтернет-агентів

Джерело - Чемпіон.

З початку війни Служба Безпеки України ліквідувала масштабну мережу ворожих інтернет-агентів, які підтримували агресію РФ в Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Загалом спецслужба затримала 20 осіб у різних регіонах. У них виявили комп’ютерну техніку, обладнання та засоби зв’язку з доказами злочинної діяльності проти державної безпеки України. 7 із них уже підтвердили свій зв'язок зі спецслужбами РФ, щодо частини вже є вироки суду.

У Хмельницькому за матеріалами СБУ, до 4 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено агента, який у соцмережах закликав захоплювати державну владу в Україні, а українських військових – приєднуватись до незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР". Суд визнав його винним у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу.

У Київській області затримано двох місцевих жителів, які агітували за ведення агресивної війни проти України, зміну її кордонів, а також підтримували визнання РФ "незалежності" так званих "Л/ДНР". Ще один "блогер" із популярного телеграм-каналу та інтернет-порталу закликав підтримувати російських окупантів. Його затримано, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Черкасах викрито зловмисника, який поширював через заборонені в Україні соцмережі матеріали на підтримку російської агресії. Своїми репостами він популяризував рашистських пілотів, які бомбардують українські міста та вбивають мирних жителів.

В Одесі нейтралізовано інформаційно-підривну діяльність одесита. За завданням російських кураторів він поширював "дописи" щодо зміни меж державного кодону та пропагував агресивну війну проти України.

СБУ продовжує комплексні заходи, щоб встановити і притягнути до відповідальності всіх осіб, які скоїли злочини.