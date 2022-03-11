Російські гравці побоюються, що їх виженуть з НХЛ

Російським гравцям можуть відмовити у видачі візи

Низка російських хокеїстів, які виступають у НХЛ, стурбовані тим, що їм можуть не продовжити робочу візу та вигнати зі США та Канади через санкції.

Про це повідомляє TSN.

Гравці почали звертатися до юристів, щоб отримати дозвіл на проживання в Північній Америці.

При цьому і клуби НХЛ стурбовані ситуацією, бо не хочуть втратити велику кількість російських хокеїстів, яким можуть не продовжити візу.

Україна раніше закликала США та Канаду перестати видавати громадянам Росії візи.

Нагадаємо, легенда НХЛ зібрав кошти для України.