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Гвардіола: Український народ ніколи не забуде, що з ним зробили

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Жузеп Гвардіола прокоментував вторгнення росії в Україну
Гвардіола: Український народ ніколи не забуде, що з ним зробили
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - football24.ua.

Світ недостатньо підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії.

Про це розповів головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Країну продовжують руйнувати, тому що одна людина вирішила, що безневинні люди повинні бути знищені. І світ зупинився. Світ мовчить. Урядам усього світу доведеться ухвалити рішення та сказати, що так не може бути.

Якщо це сталося, то це тому, що це провал політики, економіки та іншого. Коли це відбувається, збільшується кількість ненависті, що генерується у майбутніх поколіннях… Щоб виправити це, вам може знадобитися сторіччя. Український народ ніколи не забуде, що з ним зробили", – відзначив Гвардіола.

Раніше Гвардіола оцінив готовність Зінченка.

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