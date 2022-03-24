Богданов: Совість не дозволить мені грати у футбол, поки йде війна

Півзахисник Колоса Андрій Богданов висловився про можливість догравання чемпіонату України.

"Як це виглядає дограти чемпіонат за кордоном? Я для себе вирішив: поки війна не закінчиться про жодний футбол я навіть і думати не буду. Навіть якщо десь там зберуть чемпіонат - у Бразилії чи де вони хочуть, я нікуди не поїду. Це моя позиція. Як можна їхати десь грати? Моя совість не дозволить грати у такий час у футбол.

Наразі повномасштабна війна йде скрізь. Ми не пристосуємось. Я не бачу шляху для футболу, доки йде повномасштабна війна. Я не хочу казати за всіх. Скажу за себе: я не поїду. Про футбол і мови не може бути. Хтось зараз тренується, готується. Я не знаю, до яких чемпіонатів вони готуються. Може просто підтримують форму. Для мене футболу на цьому етапі нема.

Звісно, ​​хотілося б ще пограти. Втекти від війни та ще “попилити” пару років”, - сказав Богданов.