Гвардіола: Де НАТО? Де США? Де ЄС? Це синонім абсолютного провалу політичних організацій

НАТО та Європейський Союз існують лише для того, щоб ми могли жити трохи краще, а насправді це провал.

Про це заявив головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Велика світова драма полягає в тому, що деякі країни продовжують руйнуватися, бо одна людина вирішила, що невинних також слід знищити. Світ, як і раніше, мовчить, не люди встають, а уряди всього світу, які мали б прийняти рішення або сказати, що цього не може бути.

Де НАТО? Де Сполучені Штати? Де Європейський Союз? Пізно намагатися знайти мирне рішення. Це синонім абсолютного провалу політичних організацій…

Здається, що вони існують лише для того, щоб ми могли жити трохи краще, а насправді це провал.

Зрештою, ми ті, хто працює та сплачує податки всього світу. Їм потрібно турбуватися про те, щоб ці речі не відбувалися. Усі вони невдахи", - сказав Гвардіола.