Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 06:35 22062
Ребров: Батьки залишилися у Києві, не хочуть їхати
Сьогодні 13:24 145
Реал вибив ПСЖ, Манчестер Сіті із Зінченком зіграв внічию зі Спортінгом. Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 950
Російські окупанти обстріляли стадіон українського клубу
Вчора 19:48 871
Російські букмекери продовжують заробляти в Україні під час війни
Вчора 16:52 1085
Федецький: Зеленським пишається кожен громадянин України
Вчора 15:09 532 1
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Вчора 11:26 12163
Ребров: Приїду в Україну та візьму до рук зброю
Вчора 10:55 680
Шишкова завоювала четверту медаль на Паралімпіаді-2022
Вчора 09:25 652
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
Вчора 09:14 53555 3
Прямі трансляції

Гвардіола: Де НАТО? Де США? Де ЄС? Це синонім абсолютного провалу політичних організацій

Сьогодні 12:39 297 0
Фазівець прокоментував вторгнення Росії в Україну
Гвардіола: Де НАТО? Де США? Де ЄС? Це синонім абсолютного провалу політичних організацій
#Жузеп Гвардіола

Джерело - larazon.es.

НАТО та Європейський Союз існують лише для того, щоб ми могли жити трохи краще, а насправді це провал.

Про це заявив головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Велика світова драма полягає в тому, що деякі країни продовжують руйнуватися, бо одна людина вирішила, що невинних також слід знищити. Світ, як і раніше, мовчить, не люди встають, а уряди всього світу, які мали б прийняти рішення або сказати, що цього не може бути.

Де НАТО? Де Сполучені Штати? Де Європейський Союз? Пізно намагатися знайти мирне рішення. Це синонім абсолютного провалу політичних організацій…

Здається, що вони існують лише для того, щоб ми могли жити трохи краще, а насправді це провал.

Зрештою, ми ті, хто працює та сплачує податки всього світу. Їм потрібно турбуватися про те, щоб ці речі не відбувалися. Усі вони невдахи", - сказав Гвардіола.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українські футболісти продовжують виступати за клуби російської ФНЛ Українські футболісти продовжують виступати за клуби російської ФНЛ 1768
Дружина Усика різко звернулася до путіна Дружина Усика різко звернулася до путіна 1121
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 22062
Тимощука покарають за ігнорування війни росіян проти України Тимощука покарають за ігнорування війни росіян проти України 1167 1
Реал Мадрид - ПСЖ - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - ПСЖ - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 7812
Російські букмекери продовжують заробляти в Україні під час війни Російські букмекери продовжують заробляти в Україні під час війни 1085
Рекомендуємо
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32518
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 29490 2
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 41805
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 13088
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 67556 5
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 156462 5