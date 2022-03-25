Каспаров: Перемога України означатиме крах путінського режиму

Російський шахіст Гаррі Каспаров висловився про президента-терориста путіна.

"Я не можу говорити з упевненістю, що путін не застосує ядерної зброї. Але треба відповісти на запитання: чи можуть поступки путіну зменшити цей ризик? Будь-яка поступка диктатору збільшує його нахабство. Сьогодні путін використовує ядерний шантаж як свою останню карту у цій грі. І якщо цей шантаж працює, а він поки що працює, то це означає, що він використовуватиме цю карту весь час. Тільки наступного разу це відбуватиметься на території Польщі або Естонії. І тоді Захід зіткнеться з дилемою: або саморозпускатися і закінчувати історичний шлях західної цивілізації, поступаючись гопнику з ядерною зброєю, або вступати у військове зіткнення, яке відбуватиметься за набагато гірших умов, ніж зараз.

Абсолютно безглуздо звучать аргументи - "ми не можемо допустити третю світову війну", коли вона вже йде. Але ми продовжуємо чути їх з усіх боків. Однак треба не забувати, що ці твердження йдуть від людей, які протягом багатьох років давали неправильні рекомендації щодо того, як слід вибудовувати стосунки з путіним. Це люди, яких у бізнесі давно вже звільнили б. Вони себе скомпрометували абсолютно неправильними оцінками геополітичної ситуації, але зараз вони продовжують давати поради, як поводитися далі.

Нещодавно я писав у себе на Twitter про RAND Corporation. Це один із провідних дослідницьких центрів у США, який займається військовими питаннями та консультує американський уряд. У січні цього року вони випустили велику докладну статтю, яка пояснювала, чому Україні не треба постачати зброю. У статті йшлося, що українська армія розвалиться за кілька днів, жодних шансів протистояти Путіну в цієї армії немає, а постачання їй зброї - це гроші на вітер. Я запитую: а ці люди досі радники американської адміністрації? Вони й досі консультують Білий дім? Чи вибачилися вони хоч якось за свою помилку?

Ми підійшли до моменту, коли все має змінюватися. Зміниться весь світ, системи взаємин, але щоб цей світ зберегти нам потрібно зрозуміти, що у війні з путіним не може бути нічиєю, на відміну від шахів. Або він виграє, або ми виграємо. Перемога України означатиме крах путінського режиму. І це та важлива думка, яку необхідно доводити до свідомості західного суспільства в надії, що воно зможе вплинути на своїх боягузливих і продажних політиків", - зазначив Каспаров.