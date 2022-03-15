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Керівництво УАФ змінило дислокацію через напад росії

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Керівництво УАФ змінило дислокацію через напад росії
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - ТК Футбол.

Керівництво УАФ змінило дислокацію через військове вторгнення московії.

Про це розповів президент організації Андрій Павелко у коментарі Денисов Time.

"Коли розпочалися військові дії, наші партнери, наші друзі з усіх країн Європи та світу надали нам можливість зробити такий офіс у будь-якій країні. І я дуже вдячний президентам національних асоціацій, федерацій футболу, які мені телефонували та пропонували послуги для того, щоб вивезти і штаб, і офіс, і мене особисто, і мою сім'ю. Я всім їм подякував і сказав, що вся наша футбольна сім'я, я та моя сім'я будемо в Україні до дня перемоги і до того моменту, коли ми переможемо цей фашизм, який прийшов на нашу землю.

Я дуже подякував усім, але ми довго обирали місце, де була б найкраща комунікація для евакуації дітей, дитячих шкіл, наших футбольних академій. Ми спілкувалися у Львівській області та Чернівецькій, але зупинилися на Закарпатській, бо вона підійшла найбільше за логістикою", – розповів Павелко.

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