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Яромир Ягр допоміг зібрати понад 160 000 доларів для біженців з України в Чехії

Сьогодні 13:10 147 0
Яромир Ягр допоміг зібрати понад 160 000 доларів для біженців з України в Чехії

Джерело - hsl.com.ua.

Колишній гравець клубів НХЛ Яромир Ягр та його нинішня команда Кладно допомогли зібрати понад 160 000 доларів для біженців з України в Чехії.

Про це повідомляє пресслужба ХК Кладно.

Гроші були зібрані за рахунок продажу квитків на фінал регулярного сезону, який перенесли на O2 Arena у Празі. Гра Кладно - Спарта зібрала 14512 глядачів, також вболівальники купували віртуальні квитки на підтримку українців. Хокеїсти обох команд нашили собі на форму прапор України.

Перед грою на арені було показано відео комісара НХЛ Гері Беттмана, який обіцяє свою підтримку Ягру та його справі. НХЛ також оголосила, що пожертвує 68 000 доларів на честь Ягра №68 для збору коштів. 68 000 доларів були частиною зібраних 160 000 доларів.

"Це чудовий жест. Я повинен особисто зняти відео і подякувати всій НХЛ не тільки за суму, яку вони пожертвували, але й за популяризацію цієї гри. Я думаю, що завдяки НХЛ кожен фанат хокею знає про цю гру. І це чудова річ, можливо, навіть більша, ніж самі гроші.

Мені так сумно, коли я бачу, як люди тікають і беруть із собою лише одну сумку. Матері та діти розлучаються зі своїми батьками, коли вони йдуть воювати і не знають, чи повернуться коли-небудь. Єдине, на що вони сподіваються, – це те, що світ подбає про їхніх дружин і дітей", - сказав Ягр.

За словами міністра внутрішніх справ Чеської Республіки Віта Ракушана, понад 100 тисяч українських біженців перебралися до Чехії після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

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