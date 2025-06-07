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Молодіжна збірна України перемогла Іспанію U-21: огляд матчу

Микола Дендак — 7 червня 2025, 00:59
Молодіжна збірна України перемогла Іспанію U-21: огляд матчу
УАФ

У п'ятницю, 6 червня, молодіжна збірна України мінімально обіграла однолітків з Іспанії у товариському матчі в межах підготовки до чемпіонату Європи-2025.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол з передачі Богдана В'юнника забив футболіст Карпат Ілля Квасниця.

Огляд матчу

Товариський матч
6 червня

Іспанія U-21 – Україна U-21 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+2 Квасниця

Іспанія (U-21): Ітурбе (Кампос, 46), Жерар Мартін (Буено, 46), Таррега (Марін, 46), Москера (Херцог, 46), Пубілль (Хуанлу, 46), Хаві Гуера (П.Марін, 46), Хаурегізар (Туррієнтес, 46), Єремай, Торре (Молейро, 46), Діого Лопес (Хесус, 46), Матео Жозеф (Фернандес, 46).

Україна (U-21): Нещерет (Єрмаков, 46), Вівчаренко, Михавко, Козік, Роман (Батагов, 64), Бражко, Волошин (Квасниця, 76), Рубчинський (Царенко, 76), Очеретько, Брагару (Велетень, 83), Ванат (В'юнник, 46).

Попереджені: Волошин (39), Козік (84), Квасниця (85).

Фінальна частина молодіжного Євро-2025 відбуватиметься у Словаччині з 12 червня до 5 липня. На груповому етапі "синьо-жовті" зіграють з Данією (12 червня), Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).

Напередодні стала відома заявка збірної України U-21 на чемпіонат Європи-2025.

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