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Асоціація європейських професійних футбольних ліг виключила РПЛ та ФНЛ

Сьогодні 10:28 170 0
Асоціація європейських професійних футбольних ліг виключила РПЛ та ФНЛ
#РПЛ, #ФНЛ

Джерело - tribuna.com.

Асоціація європейських професійних футбольних ліг ухвалила рішення виключити російські чемпіонати зі складу організації.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Це стосується РПЛ та ФНЛ. Перша була повноцінним членом організації, друга – асоційованим членом.

Асоціація висловила солідарність з усіма постраждалими людьми в Україні, а також висловила сподівання на нормалізацію ситуації в країні.

Російські ліги входили до асоціації з 2007 року.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від участі в усіх турнірах.

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