Асоціація європейських професійних футбольних ліг виключила РПЛ та ФНЛ

Джерело - tribuna.com.
Асоціація європейських професійних футбольних ліг ухвалила рішення виключити російські чемпіонати зі складу організації.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Це стосується РПЛ та ФНЛ. Перша була повноцінним членом організації, друга – асоційованим членом.
Асоціація висловила солідарність з усіма постраждалими людьми в Україні, а також висловила сподівання на нормалізацію ситуації в країні.
Російські ліги входили до асоціації з 2007 року.
Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від участі в усіх турнірах.