Асоціація європейських професійних футбольних ліг виключила РПЛ та ФНЛ

Асоціація європейських професійних футбольних ліг ухвалила рішення виключити російські чемпіонати зі складу організації.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Це стосується РПЛ та ФНЛ. Перша була повноцінним членом організації, друга – асоційованим членом.

Асоціація висловила солідарність з усіма постраждалими людьми в Україні, а також висловила сподівання на нормалізацію ситуації в країні.

Російські ліги входили до асоціації з 2007 року.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від участі в усіх турнірах.