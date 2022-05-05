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Дорошко: Зруйнований ворогом стадіон у Чернігові не підлягає відновленню

Вчора 23:25 159 0
Дорошко: Зруйнований ворогом стадіон у Чернігові не підлягає відновленню
#Десна

Джерело - ТК Футбол.

Футбольний стадіон ім. Гагаріна в Чернігові навряд чи підлягає відновленню.

Про це заявив менеджер клубу Десна Дмитро Дорошко.

"Я не є експертом з таких питань, але на вигляд скажу, що мені здається, він не підлягає відновленню. Це потрібно повністю все руйнувати й будувати із самого початку. 

Ми прочитали заяву міністра, що Дортмундська Боруссія разом з урядом Німеччини хочуть відновити стадіон. Це поки все, що відомо на сьогодні", - сказав Дорошко.

Раніше Десна та Маріуполь можуть припинити своє існування.

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