Футбольний стадіон ім. Гагаріна в Чернігові навряд чи підлягає відновленню.

Про це заявив менеджер клубу Десна Дмитро Дорошко.

"Я не є експертом з таких питань, але на вигляд скажу, що мені здається, він не підлягає відновленню. Це потрібно повністю все руйнувати й будувати із самого початку.

Ми прочитали заяву міністра, що Дортмундська Боруссія разом з урядом Німеччини хочуть відновити стадіон. Це поки все, що відомо на сьогодні", - сказав Дорошко.