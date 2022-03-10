Ексгравець збірної росії: Я готовий захищати український Херсон

Колишній гравець збірної росії Володимир Лебідь, який з 2003 року проживає у Херсоні, готовий захищати Україну від російських окупантів.

Про це заявив ексгравець.

"У місті антиросійські мітинги - одні з наймасовіших. Я брав участь в них. Напевно, половина жителів міста в облдержадміністрацію прийшла і продемонструвала, що Херсон - український.

Ні я, ні будь-хто інший не очікував такого. Думаю, навіть ті, з ким я грав в Росії, не могли цього передбачити. Невже люди хочуть війни? Будь-яка адекватна і розсудлива людина буде точно робити все, щоб війни не було.

Я завжди асоціював Херсон з Україною. Я народився в Україні, я - українець. Тому взагалі не розумію, що зараз відбувається і не сприймаю інших точок зору.

Чи готовий захищати рідне місто і країну зі зброєю в руках? До цього всі готові, вся Україна готова і, власне, робить це. Розумієте, люди гинуть, це вже не жарти", - зазначив Лебідь.