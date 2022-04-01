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Петраков: Думаю, що міг би знищити 2-3 ворогів

Сьогодні 16:41 176 0
Олександр Петраков прокоментував життя в умовах війни
Петраков: Думаю, що міг би знищити 2-3 ворогів
#Олександр Петраков

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков готовий захищати країну від російських окупантів.

Про це розповів сам фахівець у коментарі The Guardian.

"Моя сім’я сказала переїжджати на захід України, але я відмовився. Я з Києва, я не можу поїхати. Не думав, що це буде правильно, оскільки люди повинні захищатися, я не можу бігти.

Я думав, що якщо вони зайдуть в Київ, то візьму зброю і захищатиму місто. Мені 64 роки, але для мене це було б нормально. Думаю, що міг би знищити 2-3 ворогів.

Важливо: росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE

Це просто ненависть, не злість. Люди ненавидять тих, хто вдирається на їхню землю. Нам треба заспокоїтись, але зараз є лише ненависть. Вони розділили наші країни на роки. 

Тероборона? Мені сказали: "Ви маєте підписати контракт, і хтось візьме командування над вами". Потім: "Я вас знаю, це буде дуже складно. Вам це непотрібно, ви не така людина". Мені ще й 64, розумієте?

Моя дружина не може витримати обстріли і вибухи, тому о 8 вечора йде в сховище з собакою. Я залишаюсь у квартирі. Було б краще воювати з кимось, якби я міг", – сказав Петраков. 

Нагадаємо, тренер збірної Шотландії сумнівається у можливості проведення матчу з Україною.

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