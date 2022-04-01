Петраков: Думаю, що міг би знищити 2-3 ворогів

Головний тренер збірної України Олександр Петраков готовий захищати країну від російських окупантів.

Про це розповів сам фахівець у коментарі The Guardian.

"Моя сім’я сказала переїжджати на захід України, але я відмовився. Я з Києва, я не можу поїхати. Не думав, що це буде правильно, оскільки люди повинні захищатися, я не можу бігти.

Я думав, що якщо вони зайдуть в Київ, то візьму зброю і захищатиму місто. Мені 64 роки, але для мене це було б нормально. Думаю, що міг би знищити 2-3 ворогів.

Важливо: росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE

Це просто ненависть, не злість. Люди ненавидять тих, хто вдирається на їхню землю. Нам треба заспокоїтись, але зараз є лише ненависть. Вони розділили наші країни на роки.

Тероборона? Мені сказали: "Ви маєте підписати контракт, і хтось візьме командування над вами". Потім: "Я вас знаю, це буде дуже складно. Вам це непотрібно, ви не така людина". Мені ще й 64, розумієте?

Моя дружина не може витримати обстріли і вибухи, тому о 8 вечора йде в сховище з собакою. Я залишаюсь у квартирі. Було б краще воювати з кимось, якби я міг", – сказав Петраков.