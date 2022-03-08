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Лужний вступив до лав територіальної оборони

Сьогодні 18:55 231 0
Олег Лужний прокоментував агресію Росії
Лужний вступив до лав територіальної оборони
#Лужний

Джерело - football24.ua.

Ексгравець Динамо та лондонського Арсенала Олег Лужний встав на захист України.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Mirror.

"Обстрілюють і руйнують цілі міста та селища. Патрік Вієра та Жиль Гріманді дуже стурбовані, запропонували свою підтримку. Як і всі віддані українці, перебуваю в Україні, де всі наші люди захищають Батьківщину. Вступив до лав територіальної оборони.

Ситуація дуже напружена, сирена лунає три-чотири рази на день, також вночі. Людям доводиться швидко тікати у бомбосховища, жінки з маленькими дітьми, які не розуміють, що відбувається, вони налякані. Руйнуються цілі міста, люди залишаються без газу, світла, води та їжі. Але наша нація, як ніколи, єдина. Ми не здамося, кожен намагається допомогти якнайкраще.

Те, що роблять росіяни – це велика загроза не тільки для України. Українська армія, наші герої, ми зараз захищаємо всю Європу. Впевнений, що всі мої колишні одноклубники стурбовані поточною ситуацією. Єдине, що у них немає мого нового номеру телефону.

Дуже вдячний своїм одноклубникам, які мене підтримують. Я надзвичайно вдячний і пишаюся нашими воїнами, які нас захищають! Вдячний нашому Президенту Володимиру Зеленському, який так віддано стоїть за Україну та наш народ", – відзначив Лужний.

Раніше Усик вступив до лав тероборони.

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