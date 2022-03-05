Власник Бордо допоміг особисто сім'ї Ігнатенка залишити Україну

Родичі українського опорника Бордо Данила Ігнатенка, котрий виступає за жирондинців на правах оренди із Шахтаря, залишили Україну і незабаром опиняться у Франції.

Про це заявив головний тренер команди Давід Гійон.

"Його родина ще не приїхала до Франції, але вони вже покинули Україну і зараз перебувають в іншій країні. Отже, все йде добре. Данило Ігнатенко цього тижня був у кращому стані. Хочу ще раз подякувати Жерару Лопесу (власник і президент Бордо - прим.) за його особисту участь у цьому питанні. Я дякую всім. Клуб багато зробив, щоб забезпечити Ігнатенку хороші умови", - сказав Гійон.