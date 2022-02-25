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Українські легіонери звернулись до керівництва Угорщини через напад Росії

Сьогодні 23:13 103 0
Українські легіонери просять допомогти Україні
Українські легіонери звернулись до керівництва Угорщини через напад Росії
#Лєднєв, #Євген Макаренко, #Петряк, #Харатін

Джерело - Чемпіон.

Ігор Харатін, Євген Макаренко, Богдан Лєднєв, Іван Петряк та Артем Шабанов на мінідипломатичному рівні намагаються допомогти своїй Батьківщині в умовах війни з путінським режимом.

"Звертаємось до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не на словах, а на діях висловити підтримку Україні через військове вторгнення Росії.

Терміново вимагаємо застосувати до Росії найсильніший пакет санкцій, відключити від системи SWIFT, підтримати введення миротворців ООН, допомогти Україні зброєю.

Це Третя світова війна, яку розпочала нацистська Росія. Це не просто російсько-український конфлікт", – йдеться  у повідомленні.

Ідентичний пост з'явився на сторінках Макаренка, Лєднєва, Петряка та Шабанова, які одягають футболки угорського Фегервара.

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Публикация от Igor Kharatin (@igor_kharatin)

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