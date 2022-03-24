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Кравець: В Іспанії ще більше людей почали ненавидіти росію

Сьогодні 13:55 278 0
Кравець: В Іспанії ще більше людей почали ненавидіти росію
#Василь Кравець

Джерело - zbirna.com.

Захисник хіхонського Спортінга Василь Кравець розповів про те, як іспанці реагують на війну в Україні. Футболіст відчув велику підтримку в Іспанії.

З перших днів війни Василь Кравець викладає у своїх соцмережах усі реалії війни в Україні, яку розпочала Росія. Футболіст розповів, що отримав чимало повідомлень від іспанців, які з шоком дивились ці відео.

За словами Кравця, в Іспанії ще більше людей почали ненавидіти Росію. Василь розповів історію, коли над ним пожартував його одноклубник, який заявив, що Кравцю прийдеться поміняти паспорт на російський. Після того, як Росія напала на Україну, цьому хлопцю довелось вибачатись перед українським захисником.

У команді Кравця теж підтримали, пропонували допомогу. Український футболіст вірить у перемогу України над рашистами.

"Я не політик і мені складно дати прогноз щодо закінчення війни, але я вірю, що це відбудеться якнайшвидше. Бог з нами. Я впевнений, що після війни Україна загоїться набагато краще. Ми відбудуємо наші міста, і вони будуть ще кращими. Слава Україні!", - сказав Кравець.

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