Російські окупанти обстріляли стадіон українського клубу

Джерело - Чемпіон.
Стадіон ФК Чернігів, який виступає у Другій лізі, потрапив під обстріли.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Керівництво ФК Чернігів зробить все можливе для відновлення клубної інфраструктури і якнайшвидшого відновлення матчів на нашому стадіоні після закінчення бойових дій. Всі ми сподіваємося на швидкий мир і повернення життя в колишнє русло.
Війна калічить життя, знищує житлові будинки, пам'ятки архітектури, парки, сквери і стадіони, а не "звільняє" тих, кому таке "звільнення" могло наснитися тільки в страшному сні", - йдеться у заяві клубу.