Російські окупанти обстріляли стадіон українського клубу

Стадіон ФК Чернігів, який виступає у Другій лізі, потрапив під обстріли.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Керівництво ФК Чернігів зробить все можливе для відновлення клубної інфраструктури і якнайшвидшого відновлення матчів на нашому стадіоні після закінчення бойових дій. Всі ми сподіваємося на швидкий мир і повернення життя в колишнє русло.

Війна калічить життя, знищує житлові будинки, пам'ятки архітектури, парки, сквери і стадіони, а не "звільняє" тих, кому таке "звільнення" могло наснитися тільки в страшному сні", - йдеться у заяві клубу.