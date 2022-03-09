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Російські окупанти обстріляли стадіон українського клубу

Сьогодні 19:48 236 0
Російські окупанти обстріляли стадіон українського клубу
Російські окупанти обстріляли стадіон українського клубу
#Чернігів

Джерело - Чемпіон.

Стадіон ФК Чернігів, який виступає у Другій лізі, потрапив під обстріли. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Керівництво ФК Чернігів зробить все можливе для відновлення клубної інфраструктури і якнайшвидшого відновлення матчів на нашому стадіоні після закінчення бойових дій. Всі ми сподіваємося на швидкий мир і повернення життя в колишнє русло.

Війна калічить життя, знищує житлові будинки, пам'ятки архітектури, парки, сквери і стадіони, а не "звільняє" тих, кому таке "звільнення" могло наснитися тільки в страшному сні", - йдеться у заяві клубу.

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