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Призерка Олімпіади з маленьким сином втекли від росіян в Європу

Сьогодні 20:28 148 0
Христина Стуй прокоментувала виїзд з України
Призерка Олімпіади з маленьким сином втекли від росіян в Європу

Джерело - Чемпіон.

Бронзова призерка Олімпіади-2012 легкоатлетка Христина Стуй покинула Україну через вторгнення росіян.

Про це розповіла сама спортсменка в Instagram.

"Кажуть, дітки дуже відчувають маму і переймають всі емоції, які вона переживає. Мені було складно бути веселою мамою і мінімізувати вплив обставин на малюка.

Давид підходив і просто бив телефон рукою. І тут я зрозуміла, що дітки все відчувають, він переживав всю ситуацію і всю біль зі мною. Зі слізьми на очах я вкладала його спати, бо прочитала новини про розстріляний пологовий будинок в Маріуполі і розумію, що в тих нелюдів немає жалю ні до кого.

Я сиділа в Івано-Франківську і мене мучило, що я нічого не роблю. Дівчата плетуть сітки і стирають руки до крові, ліплять вареники нашим захисникам, розбирають гумдопомогу. І я почала розселяти людей, які приїжджали до нас, по родичах і друзях, шукала вільні квартири. Це було полегшенням для мене.

28 днів тому ми покинули свій дім. Тоді я їхала до мами на західну частину України, пересидіти ситуацію, взявши з собою два теплих спортивних костюма і теплі речі Давиду. Тоді мені навіть в голову не приходило їхати з країни.

А тепер я тут в прекрасному місті (Ерланген, Німеччина – прим.). До сліз довела ситуація, коли я зайшла в апартаменти, а холодильник був забитий їжею. Ми приїхали в неділю, а в Європі всі магазини і навіть продуктові закриті і я переживала чим ми будемо сьогодні вечеряти. А там було все, від м’яса, до фруктів і молочних продуктів. Бо найголовніше те, що наше майбутнє зараз в безпеці", – розповіла Стуй.

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Публикация от Кристина Стуй (@kristina_stuy)

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