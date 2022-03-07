Україна може виступити на чемпіонаті Європи

У Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) обговорюють питання заміни жіночої збірної Росії на чемпіонаті Європи-2022, що відбудеться влітку в Англії.

Про це повідомляє The Telegraph.

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що місце російської збірної може зайняти одна з команд, яка була за крок від виходу на Євро-2022.

"Я переговорив із директором змагань. Швидше за все, ми проведемо жеребкування серед команд, які були близькими до того, щоб кваліфікуватися у фінальну стадію турніру", - сказав Чеферін.

Таким чином, на жіночому чемпіонаті Європи може виступити Україна (вибула у плей-оф кваліфікації від Північної Ірландії), Португалія (від Росії) чи Чехія (від Швейцарії).