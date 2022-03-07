Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 07:22 17166
Шишкова завоювала другу золоту медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 07:49 678
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 07:20 8590
Ахметов: Путін – воєнний злочинець
05.03.2022 22:55 1561
УЄФА хоче перенести матч України з Шотландією на літо - Срна
05.03.2022 22:37 976
Ястремська вийшла у фінал турніру у Ліоні
05.03.2022 22:11 1339
Дружина Усика: Повєткін - хрін моржовий і боягуз
05.03.2022 09:44 9029
Лук'яненко здобув золоту медаль, Україна вийшла на перше місце на Паралімпіаді-2022
05.03.2022 09:25 3808
Вернидуб: Зеленський показав, що є справжнім лідером
05.03.2022 09:13 1053 1
Шишкова завоювала золоту медаль Паралімпіади-2022
05.03.2022 08:50 1741
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Україна може зайняти місце відстороненої Росії на жіночому Євро-2022

Сьогодні 16:38 121 0
Україна може виступити на чемпіонаті Європи
Україна може зайняти місце відстороненої Росії на жіночому Євро-2022
#Євро-2022, #УЄФА

Джерело - ukrinform.ua.

У Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) обговорюють питання заміни жіночої збірної Росії на чемпіонаті Європи-2022, що відбудеться влітку в Англії.

Про це повідомляє The Telegraph.

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що місце російської збірної може зайняти одна з команд, яка була за крок від виходу на Євро-2022.

"Я переговорив із директором змагань. Швидше за все, ми проведемо жеребкування серед команд, які були близькими до того, щоб кваліфікуватися у фінальну стадію турніру", - сказав Чеферін.

Таким чином, на жіночому чемпіонаті Європи може виступити Україна (вибула у плей-оф кваліфікації від Північної Ірландії), Португалія (від Росії) чи Чехія (від Швейцарії).

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 20814 2
Мілан на виїзді переміг Наполі. Результати 28 туру Серії А Мілан на виїзді переміг Наполі. Результати 28 туру Серії А 1547
Марсель поступився Монако. Результати 27 туру Ліги 1 Марсель поступився Монако. Результати 27 туру Ліги 1 1447
Сім'ї гравців Динамо евакуйовані до Румунії Сім'ї гравців Динамо евакуйовані до Румунії 1281
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 8590
ЗМІ назвали всіх потенційних покупців Челсі ЗМІ назвали всіх потенційних покупців Челсі 1642
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 86890 1
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 11598
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 23444
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 156348 5
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2553 2
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 18990