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Російським та білоруським спортсменам заборонили участь у Всесвітніх іграх-2022

Сьогодні 21:25 179 0
Рішення прийняте через напад росії на Україну
Російським та білоруським спортсменам заборонили участь у Всесвітніх іграх-2022

Джерело - twg2022.com.

Рішення оргкомітету спричинене агресією Росії в Україну і сприянню інтервенції з боку Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба Всесвітніх ігор-2022.

"Рада директорів Організаційного комітету Світових ігор 2022 року в Бірмінгемі проголосувала за заборону спортсменам і посадовим особам з Росії та Білорусі брати участь у Всесвітніх іграх 2022 року в Бірмінгемі в липні цього року.

Це рішення відповідає рекомендаціям Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету сьогодні вранці. Всесвітні ігри 2022 року, які пройдуть з 7 по 17 липня, організовані за підтримки Міжнародного олімпійського комітету", - йдеться у повідомленні.

Всесвітні ігри – міжнародні змагання, що є аналогом Олімпійських ігор. Вони проходять раз на чотири роки. У програмі Ігор є тільки неолімпійські види спорту. Попри це, Всесвітні ігри також проходять під патронатом МОК. 

Раніше Міжнародна федерація гімнастики відсторонила збірні Росії та Білорусі.

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