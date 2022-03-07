Російським та білоруським спортсменам заборонили участь у Всесвітніх іграх-2022

Джерело - twg2022.com.
Рішення оргкомітету спричинене агресією Росії в Україну і сприянню інтервенції з боку Білорусі.
Про це повідомляє пресслужба Всесвітніх ігор-2022.
"Рада директорів Організаційного комітету Світових ігор 2022 року в Бірмінгемі проголосувала за заборону спортсменам і посадовим особам з Росії та Білорусі брати участь у Всесвітніх іграх 2022 року в Бірмінгемі в липні цього року.
Це рішення відповідає рекомендаціям Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету сьогодні вранці. Всесвітні ігри 2022 року, які пройдуть з 7 по 17 липня, організовані за підтримки Міжнародного олімпійського комітету", - йдеться у повідомленні.
Всесвітні ігри – міжнародні змагання, що є аналогом Олімпійських ігор. Вони проходять раз на чотири роки. У програмі Ігор є тільки неолімпійські види спорту. Попри це, Всесвітні ігри також проходять під патронатом МОК.
Раніше Міжнародна федерація гімнастики відсторонила збірні Росії та Білорусі.