Екстренер Дніпра допомагає Україні у війні з Росією

Джерело - FanDay.

Колишній тренер Дніпра Хуанде Рамос дав притулок для української родини в Іспанії.

Про це він розповів порталу FanDay.

"Це дуже несподівано, для мене несподівано, що Росія напала на Україну. Я провів в Україні чимало років, і мені боляче спостерігати за стражданнями українців. Тому я прийняв рішення допомагати українцям по можливості - дав притулок у своєму домі українській родині, влаштовую благодійні вечері, одним словом, допомагаю чим можу", - заявив фахівець.

Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE

"В Іспанії висвітлюють війну як є. Тут в курсі, що відбувається у Маріуполі, Харкові, Чернігові, як знищуються інші українські міста. Мені незрозуміло, чому інші країни не взаємодіють. Це може призвести до того, що Путін не зупиниться і піде в наступ далі".

Актуально: Серхіо Рамос збирає гроші для постраждалих у війні українців