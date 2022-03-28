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Рамос: Усі країни повинні максимально включатися до цієї війни

Сьогодні 16:50 160 0
Екстренер Дніпра допомагає Україні у війні з Росією
Рамос: Усі країни повинні максимально включатися до цієї війни
#Дніпро, #Хуанде Рамос

Джерело - FanDay.

Колишній тренер Дніпра Хуанде Рамос дав притулок для української родини в Іспанії.

Про це він розповів порталу FanDay.

"Це дуже несподівано, для мене несподівано, що Росія напала на Україну. Я провів в Україні чимало років, і мені боляче спостерігати за стражданнями українців. Тому я прийняв рішення допомагати українцям по можливості - дав притулок у своєму домі українській родині, влаштовую благодійні вечері, одним словом, допомагаю чим можу", - заявив фахівець.

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"В Іспанії висвітлюють війну як є. Тут в курсі, що відбувається у Маріуполі, Харкові, Чернігові, як знищуються інші українські міста. Мені незрозуміло, чому інші країни не взаємодіють. Це може призвести до того, що Путін не зупиниться і піде в наступ далі".

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"Гадаю, всі країни мають максимально включатися до цієї війни, допомагати Україні, бо Росія скидає ракети та бомби не лише на об'єкти військової інфраструктури, а й знищує мирне населення, дітей, жінок", - сказав Рамос.

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