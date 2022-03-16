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Російські окупанти вбили 18-річного спортсмена

Сьогодні 11:41 277 0
Спортсмен загинув після ракетного обстрілу
Російські окупанти вбили 18-річного спортсмена

Джерело - Чемпіон.

У Мелітополі помер 18-річний спортсмен Віктор Катанчик, поранений у результаті ракетного обстрілу.

Про смерть хлопця повідомив флорбольний клуб Скала, вихованцем якого він був.

“Перестало битися серце талановитого вихованця нашого клубу, юного та життєрадісного мелітопольця - Віктора Катанчика. 25 лютого під час російського ракетного обстрілу Мелітополя ракета окупантів розірвалася над його власним будинком… Віктор отримав численні ураження уламками ракети…”, - йдеться у повідомленні.

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