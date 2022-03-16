Російські окупанти вбили 18-річного спортсмена

Спортсмен загинув після ракетного обстрілу

Джерело - Чемпіон.

У Мелітополі помер 18-річний спортсмен Віктор Катанчик, поранений у результаті ракетного обстрілу.

Про смерть хлопця повідомив флорбольний клуб Скала, вихованцем якого він був.