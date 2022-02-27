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Чекаю зброю, Київ буде битися до кінця: Журналіст Чемпіона готовий захищати столицю України

Сьогодні 20:11 398 0
Максим Розенко дав інтерв’ю польському журналісту Przegląd Sportowy Пшемиславу Осяку. Переклад статті українською читайте прямо зараз
Чекаю зброю, Київ буде битися до кінця: Журналіст Чемпіона готовий захищати столицю України

Джерело - przegladsportowy.pl.

Про поточну ситуацію в українській столиці спеціально для Przegląd Sportowy розповідає спортивний журналіст із Києва Максим Розенко. Наш колега звернувся до підрозділу територіальної оборони і чекає на передачу зброї. 

– Ми єдині. Українці билися, а бліцкриг провалився, – каже Максим Розенко. - Вся моя родина залишилася в Києві. Хотів вивезти дружину та чотирьох дітей на захід України, але вони відмовилися і сказали, що залишаються зі мною. Три доньки ночують у імпровізованому бомбосховищі, розташованому в підвалі нашого багатоквартирного будинку. Ми з дружиною та сином більше часу проводимо в квартирі.

Буквально сьогодні біля нашого будинку територіальна оборона зупинила диверсанта. Поклали його на землю, скрутили і повели, куди потрібно.

В суботу пішов до територіальної оборони. З собою потрібно мати паспорт, якщо пощастить, можна отримати зброю. Вчора вже не було автоматів, бо в п’ятницю теробороні роздали 16 тисяч автоматів Калашникова. Зареєструвався і чекаю дзвінка, коли можна буде отримати зброю.

Ми єдині. Українці відчайдушно билися, і бліцкриг провалився. Якщо в Київ ввійде ворог, йому не позаздриш. Кожен налаштований боротися до кінця. Провокаторів чи любителів “русского мира” майже не залишилося. У суспільстві панує злість і готовність захищати свою землю до кінця. Минулої ночі, як і протягом попередньої доби, військовослужбовці та територіальна оборона Києва ліквідували чергові диверсійні групи. Ми знаємо, що буде важко, але наразі ситуація в місті контрольована.

До територіальної оборони долучаються добровольці. У суботу, коли я прийшов до частини свого району, двісті чоловіків мали записатися за годину! Зовсім різного віку – від 18 до 60 років. І з абсолютно різною фізичною підготовкою. Наприклад, був невисокий чоловік, який важив близько 150 кілограмів. Він ледве ходив, але теж хотів подати заявку! Тож відчуйте бойову атмосферу. У нас всіх спільна мета: повна самоорганізація та єдність.

Мій близький друг живе на сьомому поверсі будинку на проспекті Лобановського, в який  вдарила ракета. А також журналістка, молода мама, яка годує грудьми. Слава Богу, вона не постраждала. Двоє людей загинули після ракетного удару. Було кілька поранених. 

За останні три ночі в Україні в бомбосховищах, в яких спорудили пологі будинки, народилося шестеро немовлят  У Києві, в Херсоні. А також у Коломиї в пологовому будинку під час повітряної тривоги.

Путін, мабуть, думав, що його тут зустрінуть з квітами. Про братський народ не пригадують. Люди зараз добре все розуміють і приєдналися до жорсткого опору. Ми бачили фотографії зі сходу України, де люди підходили до російських танків, лягали перед ними і намагалися їх зупинити. Подібних прикладів багато.

Тепер ми розуміємо, хто насправді братський народ для нас.  Польща надала велику підтримку Україні. Ми дуже вдячні за це. І це чудовий приклад для решти країн Європейського Союзу та світу.

Пшемислав Осяк, Przegląd Sportowy

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