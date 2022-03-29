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Міжнародний союз біатлоністів призупинив діяльність федерацій білорусі та росії

Сьогодні 11:24 137 0
Рішення набуло чинності негайно після ухвалення
Міжнародний союз біатлоністів призупинив діяльність федерацій білорусі та росії

Джерело - Tribuna.com.

Виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) одноголосно ухвалив рішення про зупинення діяльності національних федерацій білорусі та росії. 

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Обидві федерації порушили гуманітарні зобов’язання федерацій-членів відповідно до Конституції IBU. Ці порушення з боку СБР та БФБ завдають шкоди репутації IBU та біатлонного спорту, а їх активне членство підірве зусилля IBU та його членів щодо просування своїх конституційних принципів та цілей з довірою.

Крім того, Виконавча рада погодилася з тим, що з огляду на те, що російське вторгнення в Україну зупинило діяльність Федерації біатлону України, було б несправедливо, якби національні федерації атакуючих країн продовжували користуватися всіма правами членства в IBU.

Виконком дуже уважно слідкуватиме за розвитком цієї ситуації та переглядатиме це рішення у разі зміни обставин.

Рішення також має бути розглянуте Конгресом IBU на засіданні 15-19 вересня 2022 року, якщо його не буде скасовано раніше Виконкомом IBU", - йдеться у заяві міжнародної федерації.

Рішення набуло чинності негайно після ухвалення. Раніше IBU усунув російських та білоруських спортсменів від змагань під егідою організації.

Нагадаємо Міжнародний союз біатлоністів зібрав гроші для України.

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