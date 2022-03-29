Міжнародний союз біатлоністів призупинив діяльність федерацій білорусі та росії

Виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) одноголосно ухвалив рішення про зупинення діяльності національних федерацій білорусі та росії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Обидві федерації порушили гуманітарні зобов’язання федерацій-членів відповідно до Конституції IBU. Ці порушення з боку СБР та БФБ завдають шкоди репутації IBU та біатлонного спорту, а їх активне членство підірве зусилля IBU та його членів щодо просування своїх конституційних принципів та цілей з довірою.

Крім того, Виконавча рада погодилася з тим, що з огляду на те, що російське вторгнення в Україну зупинило діяльність Федерації біатлону України, було б несправедливо, якби національні федерації атакуючих країн продовжували користуватися всіма правами членства в IBU.

Виконком дуже уважно слідкуватиме за розвитком цієї ситуації та переглядатиме це рішення у разі зміни обставин.

Рішення також має бути розглянуте Конгресом IBU на засіданні 15-19 вересня 2022 року, якщо його не буде скасовано раніше Виконкомом IBU", - йдеться у заяві міжнародної федерації.