Головне
Журналіст Чемпіона закликав спортивну спільноту викинути російських функціонерів на смітник історії
14.03.2022 19:59 3133
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 21:50 26391
Директор Полісся: Заяву на вступ до територіальної оборони написав на другий день війни
Вчора 18:54 283
Володимир Кличко: Ми захищатимемо Україну до останньої краплі крові
Вчора 17:25 751
Відомий український журналіст продовжує рекламувати рашистську букмекерську контору
Вчора 14:58 1893
Керівництво УАФ змінило дислокацію через напад росії
Вчора 14:31 473
Ахметов втратив 9,5 млрд доларів після початку війни
Вчора 10:55 950
Сабоніс: Більше ніколи в житті не повіримо брехунам росіянам
14.03.2022 21:09 1801
Каспаров розповів, за яких умов впаде режим путіна
14.03.2022 20:09 3695
Забранський: Мені подобається позитив Кіма, він підтримує людей у важкий час
14.03.2022 18:54 444
Прямі трансляції

Шевченко: Важко бачити, як руйнуються міста та вмирають люди

Сьогодні 11:55 156 0
Андрій Шевченко розповів про вторгнення російських військ на територію України
Шевченко: Важко бачити, як руйнуються міста та вмирають люди
Фото - gettyimages
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Екснаставник збірної України Андрій Шевченко допомагає Україні під час війни з московією.

Про це розповів сам фахівець у коментарі ITV.

"Не думаю, що в Україні зараз є місце, де можна почуватися у безпеці. Я досі не можу в це повірити, іноді це схоже на поганий сон. Просто прокидаюся і говорю собі: "Все нормалізується".

Актуально: Шевченко: Росіяни вбивають сотні невинних дітей

Але я знаю, що цього ніколи не станеться. Знаю, що ми повинні впоратися з цією ситуацією, і ми маємо знайти спосіб відновити мир у моїй країні. Я намагаюся збирати гуманітарну допомогу та допомагати своїй країні, своєму народу, біженцям. Також маю друзів, які хочуть допомогти. Ми збираємося прийняти і розмістити 150 біженців у Великій Британії.

Війна дуже жорстока, і важко бачити, як руйнуються міста та вмирають люди. Я – батько чотирьох дітей, і я не можу дивитися, як помирають діти. Вибухи бомб у дитячій лікарні... Не думаю, що будь-яка людина у світі може витримати це", – розповів Шевченко.

Важливо: Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE

Коментарі ()
Популярне зараз
Ювентус - Вільярреал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ювентус - Вільярреал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 1764
Аякс - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Аякс - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 5078
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 26391
Шаботова не виступить на чемпіонаті світу з фігурного катання Шаботова не виступить на чемпіонаті світу з фігурного катання 4812
Відомий український журналіст продовжує рекламувати рашистську букмекерську контору Відомий український журналіст продовжує рекламувати рашистську букмекерську контору 1893
Манчестер Юнайтед - Атлетіко - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед - Атлетіко - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 5174
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9085 3
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 26491 2
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 20636 4
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 156714 5
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 18332
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 16332