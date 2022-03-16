Шевченко: Важко бачити, як руйнуються міста та вмирають люди

Екснаставник збірної України Андрій Шевченко допомагає Україні під час війни з московією.

Про це розповів сам фахівець у коментарі ITV.

"Не думаю, що в Україні зараз є місце, де можна почуватися у безпеці. Я досі не можу в це повірити, іноді це схоже на поганий сон. Просто прокидаюся і говорю собі: "Все нормалізується".

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Але я знаю, що цього ніколи не станеться. Знаю, що ми повинні впоратися з цією ситуацією, і ми маємо знайти спосіб відновити мир у моїй країні. Я намагаюся збирати гуманітарну допомогу та допомагати своїй країні, своєму народу, біженцям. Також маю друзів, які хочуть допомогти. Ми збираємося прийняти і розмістити 150 біженців у Великій Британії.

Війна дуже жорстока, і важко бачити, як руйнуються міста та вмирають люди. Я – батько чотирьох дітей, і я не можу дивитися, як помирають діти. Вибухи бомб у дитячій лікарні... Не думаю, що будь-яка людина у світі може витримати це", – розповів Шевченко.