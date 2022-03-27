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Зеленський: російська мова асоціюватиметься з вибухами та вбивствами

Сьогодні 12:29 386 0
В Україні немає та ніколи не було мовної проблеми
Зеленський: російська мова асоціюватиметься з вибухами та вбивствами
#Володимир Зеленський

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що росія сама штовхає Україну до дерусифікації.

"В Україні немає та ніколи не було мовної проблеми. А тепер ви, російські окупанти, цю проблему створюєте. Це ви робите все, щоб наші люди уникали російської мови. Тому що російська мова асоціюватиметься тільки з вами, з цими вибухами та вбивствами. Ви депортуєте наших людей. Ви цькуєте наших вчителів. Ви змушуєте їх повторювати все за вашими пропагандистами. Це ви захоплюєте у полон наших мерів та українських активістів. Це ви розставляєте на окупованих територіях бігборди із закликами не боятися говорити російською.

Там, де російська завжди була частиною повсякденного життя, як і українська мова, там, де ви перетворюєте українські міста сьогодні на руїни. Росія робить все, щоб на території нашої держави відбулася дерусифікація. Це ще один вияв вашої самогубної політики", - зазначив Зеленський.

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