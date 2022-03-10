Всесвітня федерація карате відсторонила російських та білоруських спортсменів від змагань

Всесвітня федерація карате (WKF) за рекомендацією МОК усунула білоруських та російських спортсменів та офіційних осіб від участі у змаганнях.

Про це заявив президент WKF Антоніо Еспіноса.

"Сім’я карате об’єднується на знак солідарності з усіма, кого торкнулися ці жахливі події. Хоча ми не маємо бажання карати спортсменів або офіційних осіб, які постраждали від цієї війни, наш намір полягає в тому, щоб захистити всю спільноту карате, оскільки ми зберігаємо в серці цінності карате, такі як повага, чесність та честь.

Оскільки в найближчому майбутньому у нас не заплановані міжнародні заходи, ми взяли на себе зобов’язання ретельно вивчити різні точки зору та позиції, щоб прийняти правильне рішення в інтересах нашого спорту.

Ми зробили необхідні кроки, щоб заручитися повною підтримкою більшості з карате-спільноти у цьому делікатному питанні", - сказав Еспіноса.