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Президент Ворскли: Путін – військовий злочинець

Сьогодні 17:30 270 0
Костянтин Жеваго прокоментував агресію росії
Президент Ворскли: Путін – військовий злочинець
#Ворскла, #Костянтин Жеваго, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - epravda.com.ua.

Президент Ворскли Костянтин Жеваго відреагував на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це розповів сам функціонер.

"Росія, очолювана Путіним, розв’язала жахливу війну проти України, вона є агресором. Путін – військов злочинець, який має понести покарання.

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Війна, яка зараз відбувається в Україні – це велике горе та геноцид українського народу. Я вірю в єдину квітучу Україну, в її розвиток і добробут як частини ЄС та НАТО.

Наші компанії працюють, допомагають армії та територіальній обороні, а також піклуються про населення. Ті підприємства, які можуть працювати, виробляють вкрай потрібну для населення та держави продукцію, підтримуючи робочі місця українців та сплачуючи державі податки", – розповів Жеваго.

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