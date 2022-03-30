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Горуна виставив на аукціон медаль Олімпіади, гроші підуть на допомогу армії

Сьогодні 12:55 132 0
Стартова ціна медалі - 10 000 доларів США
Горуна виставив на аукціон медаль Олімпіади, гроші підуть на допомогу армії
#Станіслав Горуна

Джерело - Tribuna.com.

Бронзовий призер Олімпіади-2020 каратист Станіслав Горуна прийняв рішення продати свою медаль на аукціоні eBay.

33-річний спортсмен передав медаль для благодійної серії аукціонів World Sports For Ukraine, яку проводить Трибуна разом із волонтерською організацією Ukraine Alive 2022 та Білоруським фондом спортивної солідарності.

Стартова ціна медалі - 10 000 доларів США.

"Доброго дня. Ми з України, а в Україні - війна. Нас атакує російська армія за наказом президента РФ. Тут тисячі смертей і десятки тисяч поранених. Мільйони людей залишились без дому.

Але наша армія героїчно воює і відбиває рідну землю у ворога. 

Моя олімпійська медаль - найцінніша з понад 200 медалей, які я здобув за 19 років кар’єри. Вона символізує всю пророблену мною роботу в спортзалі та на змаганнях. Символізує кожну перемогу, здобуту на шляху до Олімпіади. Я хочу продати її на аукціоні і підтримати свій народ в цей складний час. Немає зараз нічого важливішого за Україну", - сказав Горуна.

На аукціонному майданчику будуть виставлені як справжні артефакти, так і рідкісні спортивні речі, які належать спортсменам. Торги вже розпочались та триватимуть до 6 квітня.

В рамках серії аукціонів World Sports For Ukraine допомогти Україні уже зголосились Роберт Левандовський, Андрій Ярмоленко, Станіслав Горуна, Сергій Ребров, Данило Сікан, Віктор Коваленко, Олена Овчиннікова та інші.

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