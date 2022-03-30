Горуна виставив на аукціон медаль Олімпіади, гроші підуть на допомогу армії

Бронзовий призер Олімпіади-2020 каратист Станіслав Горуна прийняв рішення продати свою медаль на аукціоні eBay.

33-річний спортсмен передав медаль для благодійної серії аукціонів World Sports For Ukraine, яку проводить Трибуна разом із волонтерською організацією Ukraine Alive 2022 та Білоруським фондом спортивної солідарності.

Стартова ціна медалі - 10 000 доларів США.

"Доброго дня. Ми з України, а в Україні - війна. Нас атакує російська армія за наказом президента РФ. Тут тисячі смертей і десятки тисяч поранених. Мільйони людей залишились без дому.

Але наша армія героїчно воює і відбиває рідну землю у ворога.

Моя олімпійська медаль - найцінніша з понад 200 медалей, які я здобув за 19 років кар’єри. Вона символізує всю пророблену мною роботу в спортзалі та на змаганнях. Символізує кожну перемогу, здобуту на шляху до Олімпіади. Я хочу продати її на аукціоні і підтримати свій народ в цей складний час. Немає зараз нічого важливішого за Україну", - сказав Горуна.