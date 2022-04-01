Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 06:44 37818
Усик: Мене зараз цікавить лише допомога Україні
Сьогодні 15:09 248
Зоря може припинити своє існування
Сьогодні 14:39 304
Стала відома умова, за якої Ломаченко залишить Україну
Сьогодні 14:25 516
Почтарьов - про війну в Україні: Це так боляче, особливо після того, як вбили батька
Сьогодні 13:40 215
Дружина Усика показала як виглядає їх зруйнований будинок
Сьогодні 13:15 1985
Суркіс: Ніхто з українських гравців Динамо не буде проданий
Сьогодні 11:39 273
Ковалець: росія веде себе як середньовічний варвар
Сьогодні 11:26 198
Динамо залишить Україну та проведе матчі з Барселоною і ПСЖ
Сьогодні 11:11 440
Визначено дату бою Камбосос - Хейні
Сьогодні 09:09 434
Прямі трансляції

Палкін виїхав з України

Сьогодні 16:27 433 0
Директор донецького Шахтаря знаходяться в Австрії.
Палкін виїхав з України
#Сергій Палкін, #Срна, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін та директор команди з футболу Даріо Срна залишили Україну.

Про це повідомляє журналіст Сергій Болотніков.

Представники "гірників" наразі знаходяться у Відні.

"Прислали мені ось таке відео, зняте 31 березня у Відні – Палкін і Срна попивають каву в мирній Європі. Інші мої джерела підтвердили, що Палкін виїхав. Кажуть, поїхав у справах, продає легіонерів, за тиждень має повернутись. Але цього ніхто, звісно, гарантувати не може.

Чуваки, краще ви там залишайтесь. Бо я щось сумніваюсь, що герої, які здобудуть для вас перемогу, захочуть жити в одній країні з "особливими" людьми", - відзначив Болотніков.

Коментарі ()
Популярне зараз
Помер легендарний захисник Динамо Помер легендарний захисник Динамо 1526
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 37818
Динамо повним складом покине Україну, - журналіст Динамо повним складом покине Україну, - журналіст 2126 1
Тодос: Яким фарсом був сьогодні конгрес ФІФА Тодос: Яким фарсом був сьогодні конгрес ФІФА 3464
Денисов: ФІФА не дозволила демонструвати на екрані кадри війни в Україні Денисов: ФІФА не дозволила демонструвати на екрані кадри війни в Україні 1601 3
Дружина Усика показала як виглядає їх зруйнований будинок Дружина Усика показала як виглядає їх зруйнований будинок 1985
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6374 1
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 23939
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6570
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 17992
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 37687
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 42293