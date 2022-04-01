Палкін виїхав з України

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін та директор команди з футболу Даріо Срна залишили Україну.

Про це повідомляє журналіст Сергій Болотніков.

Представники "гірників" наразі знаходяться у Відні.

"Прислали мені ось таке відео, зняте 31 березня у Відні – Палкін і Срна попивають каву в мирній Європі. Інші мої джерела підтвердили, що Палкін виїхав. Кажуть, поїхав у справах, продає легіонерів, за тиждень має повернутись. Але цього ніхто, звісно, гарантувати не може.

Чуваки, краще ви там залишайтесь. Бо я щось сумніваюсь, що герої, які здобудуть для вас перемогу, захочуть жити в одній країні з "особливими" людьми", - відзначив Болотніков.