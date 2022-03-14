Забранський: Мені подобається позитив Кіма, він підтримує людей у важкий час

Злагоджені дії української влади у час війни з росією є важливим моментом.

Про це заявив колишній гравець та тренер Миколаєва Руслан Забранський.

"Якраз їду до мами - вона мешкає на іншому березі річки. Проїхав один блокпост на мості - на щастя, він відкритий і проблем з добиранням майже немає. В принципі, місто живе своїм життям: трамваї та тролейбуси курсують, людей на вулицях чимало.

Єдина проблема - у магазинах приймають лише готівку. Більшість пенсіонерів отримали пенсію на банківські картки. Кошти зняти складно, відповідно і продукти придбати майже нереально. Із запасами продовольства проблем, до речі, немає.

Паніки ні у кого немає. Місто налаштоване патріотично. Значна частина жінок та дітей виїхали з Миколаєва. Мені теж телефонували друзі, з якими я колись грав: зі Львова, з Івано-Франківська, із Закарпаття. Мовляв, приїжджай, тут безпечно. Я для себе чітко вирішив - подякував і відкинув ці варіанти. Ну не вмію я втікати. Якби я боявся, то вже був би давно у Львові або у родичів у Польщі.

Символом оборони Миколаївщини є голова облдержадміністрації Віталій Кім. Знайомі з ним особисто? Так, влітку ми грали у футбол. Тоді зустрічалися відомі миколаївські спортсмени та політики. Я тренував спортсменів, а Кім грав за політиків. Мені подобається його позитив, він підтримує людей у важкий час. Хтось міг би хвилюватися на його місці, передавав би це переживання мешканцям. А тут людина заряджає позитивом та впевненістю.

Відзначу також нашого мера Олександра Сєнкевича, який щовечора проводить ефіри для миколаївців, розповідає про важливі проблеми. Злагоджені дії влади у такий час - теж важливий момент", - сказав Забранський.