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Прима: У росіян є своя країна, за яку вони й мають виступати

Сьогодні 10:15 133 0
Прима прокоментував ставлення до натуралізованих росіян
Прима: У росіян є своя країна, за яку вони й мають виступати
#Артем Прима

Джерело - kamp-sport.com.

Біатлоніст збірної України Артем Прима виступив проти натуралізованих росіянок у національній команді.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Слів Володимира Бринзака чи дівчат з команди Б я особисто не чув. Підтверджувати чиїсь слова, можливо передані через когось третього, я не хочу.

Розумію, до якого питання підходить розмова. Скажу так і в команді знають, що моя позиція така: я був проти аби російські спортсмени, виступали за Україну. У них є своя країна, за яку вони й мають виступати. 

А хто кого вивозив, хто кого обманював і наговорював, то я не знаю, адже про ту ситуацію і її перебіг я не знаю", - сказав Прима.

Раніше натуралізовану росіянку Сідорову виключили зі складу збірної України.

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