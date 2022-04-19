Прима: У росіян є своя країна, за яку вони й мають виступати

Джерело - kamp-sport.com.
Біатлоніст збірної України Артем Прима виступив проти натуралізованих росіянок у національній команді.
Про це розповів сам біатлоніст.
"Слів Володимира Бринзака чи дівчат з команди Б я особисто не чув. Підтверджувати чиїсь слова, можливо передані через когось третього, я не хочу.
Розумію, до якого питання підходить розмова. Скажу так і в команді знають, що моя позиція така: я був проти аби російські спортсмени, виступали за Україну. У них є своя країна, за яку вони й мають виступати.
А хто кого вивозив, хто кого обманював і наговорював, то я не знаю, адже про ту ситуацію і її перебіг я не знаю", - сказав Прима.
Раніше натуралізовану росіянку Сідорову виключили зі складу збірної України.